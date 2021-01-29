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29.01.2021 14:50
Рубрика: Происшествия

Прокуратура начала проверку по факту обрушения козырька в Химках

Текст: Ирина Рыбникова

Прокуратура Московской области начала проверку по факту обрушения козырька пристройки к лицею N21 в Химках. Как сообщают в надзорном ведомстве, провела начата после публикаций об инциденте в СМИ.

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Козырек пристройки к лицею обрушился ночью. Как утверждают местные жители, целой пристройка постояла лишь месяц после сдачи ее строителями.

В администрации городского округа Химки говорят, что вход, над которым висел козырек, использовался не для детей, а для доставки еды в школу. Информация о случившемся до подрядчика уже доведена, наследующей неделе начнутся восстановительные работы.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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