Прокуратура начала проверку по факту обрушения козырька в Химках

Прокуратура Московской области начала проверку по факту обрушения козырька пристройки к лицею N21 в Химках. Как сообщают в надзорном ведомстве, провела начата после публикаций об инциденте в СМИ.

Козырек пристройки к лицею обрушился ночью. Как утверждают местные жители, целой пристройка постояла лишь месяц после сдачи ее строителями.

В администрации городского округа Химки говорят, что вход, над которым висел козырек, использовался не для детей, а для доставки еды в школу. Информация о случившемся до подрядчика уже доведена, наследующей неделе начнутся восстановительные работы.