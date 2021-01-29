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29.01.2021 12:19
Рубрика: Общество

В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности

Текст: Ирина Огилько

Из-за гололедицы и снегопада в столице продлили повышенный уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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По данным метеорологов, предупреждение будет действовать в столичном регионе до 1:00 31 января.

Как прогнозируют метеорологи, вечером в пятницу начнется похолодание, воздух остынет до -5 градусов, днем в субботу не выше -3...-1, временами возможен снег. Эти условия будут способствовать образованию гололедицы, наледи и сосулек.

Отметим, что в январе 2021 года в столице выпало на 40 процентов больше снега, чем обычно. При этом высота снежного покрова, по данным опорной метеостанции ВДНХ составляет 26 см. В ближайшие дни возможен небольшой снегопад. К понедельнику воздух остынет до -10...-6 градусов.

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