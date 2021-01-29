Мэр Владивостока после снегопада рекомендовал горожанам остаться дома

Глава Владивостока Олег Гуменюк рекомендовал горожанам в пятницу, 29 января, остаться дома, а также без острой необходимости не выезжать на личных машинах, сообщает пресс-служба администрации приморской столицы.

В четверг и в ночь на пятницу во Владивостоке прошел сильный снег, который сопровождался штормовым ветром.

"Хотелось бы обратиться к руководителям предприятий и организаций. Предусмотрите возможность перевода сотрудников в этот день на удаленный режим работы, либо объявите выходной. Несмотря на то, что школы и детские сады будут работать, просьба к родителям - оставьте детей дома, прогулом неявка на уроки считаться не будет. Ситуация сложная, сейчас все силы дорожной службы брошены на уборку города от снега. Необходимо, чтобы улицы были максимально освобождены от личного автотранспорта", - цитирует слова главы города пресс-служба городской администрации.

По данным мэрии, ночью на дорогах Владивостока работали 148 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники.

"Техника будет работать в круглосуточном режиме до окончательной ликвидации последствий непогоды. Осложняет работу наличие припаркованных автомобилей на проезжей части. Поэтому большая просьба к автомобилистам - с пониманием отнестись к работе техники и убрать свои транспортные средства", - сказал начальник сектора эксплуатации муниципального бюджетного учреждения "Содержание городских территорий" Антон Горбачев.

По информации Примгидромета, в минувшие сутки под влиянием активного южного циклона, на значительной территории Приморского края прошел сильный снег с количеством осадков 6-12 миллиметра, наибольшее количество осадков выпало на побережье Лазовского района - 24 миллиметра. Такое количество характеризуется синоптиками как "опасное явление". На южном побережье края ветер усилился до 25-27 метров в секунду, во Владивостоке порывы достигали 29-33, у мысов залива Петра Великого - 38 метров в секунду.