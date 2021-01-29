Прокуратура Якутии проверит причины аварии на Нерюнгринской ГРЭС

Прокуратура Якутии организовала проверку по данным об аварийном отключении 28 января двух энергоблоков на Нерюнгринской ГРЭС.

"В ходе проверки с привлечением специалистов Ленского управления Ростехнадзора будет дана оценка соблюдению требований законодательства об электроэнергетике, обеспечению бесперебойного и надежного функционирования энергооборудования", - сообщила в пятницу пресс-служба надзорного органа.

В сообщении отмечено, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

В министерстве ЖКХ и энергетики Якутии предварительной причиной технологического нарушения назвали свищ в котлах. Министерство организовало служебное расследование.

Энергетики планируют провести ремонт и гидравлические испытания вышедших из строя энергоблоков в ближайшие два дня и последовательно ввести их в работу в субботу и воскресенье.