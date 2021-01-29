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29.01.2021 04:30
Рубрика: Власть

Танкисты из Бурятии попали в Книгу рекордов Гиннесса

Текст: Дина Непомнящая

Танкистам из города Кяхта Республики Бурятия во время на окружного этапа "Танкового биатлона - 2020" удалось установить мировой рекорд.

В легкой атлетике побит рекорд 32-летней давности

Как сообщили в Instagram-аккаунте Кяхтинского района, соревнования проходили в городе Борзя Забайкальского края. Бурятский экипаж в составе командира танка гвардии старшего сержанта Максима Аюшеева, наводчика - оператора гвардии рядового Евгения Филиппова, механика - водителя гвардии рядового Виктора Хишектуева, выполняя задание по навешиванию колейных минных тралов, показал результат в четыре минуты 17 секунд.

Отличным для этой задачи считается уже результат в семь минут.

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