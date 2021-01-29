В Приморье снежный циклон нарушил электроснабжение в 14 поселках

Циклон, прошедший над Приморским краем в минувшие сутки, оставил без электроэнергии 14 поселков, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что жители восьми поселков остаются без света, в том числе на острове Русском и острове Попова. На последнем к полудню пятницы ремонт уже завершены.

С утра в пятницу продолжаются работы в поселках Новый, Ключевой, Вольно-Надеждинский, Кневичи, Преображение, Кипарисово и других.

"Параллельно идет точечная работа по индивидуальным обращениям потребителей в уже включенных населенных пунктах", - уточнили агентству в правительстве региона.

В Приморье до сих пор действует штормовое предупреждение из-за циклона, который принес осадков больше месячной нормы.

Сегодня глава Владивостока Олег Гуменюк рекомендовал горожанам остаться дома, а также без острой необходимости не выезжать на личных машинах.