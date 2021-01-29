Новости

Володин назвал продление СНВ-3 наиболее важным законом за январь 10:27
Пермячка отсудила у больницы 500 тысяч рублей за неверный диагноз 10:17
Столичная Госавтоинспекция проанализировала аварии с пешеходами 10:01
В США продаются три пары варежек, как у сенатора Сандерса 09:52
Проверить работу сердца можно будет в столичных магазинах и аптеках 09:49
На Байкале под лед провалились два автомобиля 09:46
На Алтае министр культуры с коллегами пострадали в ДТП на трассе 09:44
Ракова: Москва смогла создать полноценную систему медпомощи горожанам с коронавирусом 09:41
Продажи электромобилей в Финляндии увеличились на 124 процента 09:28
Движение на МЦД-2 восстановлено 09:28
В Башкирии перенесли начало выдачи "антиковидных паспортов" 09:25
Столичным школам разрешили открыть бассейны 09:24
Три очка Панарина и Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Баффало" 09:23
Показания теплосчетчиков в Москве можно передавать онлайн 09:17
В Красноярском крае снежная лавина обрушилась на автотрассу 09:13
Finnair возобновляет рейсы между Хельсинки и Петербургом 09:07
Наталья Сергунина: Более 280 тысяч школьников Москвы прошли обучение в детских технопарках 09:04
В Бурятии школьники решили продать одноклассника в интернете 09:00
Документы онлайн можно будет подать в 135 вузов 08:57
"Вашингтон" без Овечкина продолжил побеждать 08:44
На МЦД-2 произошел сбой 08:37
Бывший глава МИД Дании назвал Россию сверхдержавой 08:35
В Москве начались исследования плазмы вакцинированных от коронавируса 08:33
Гол Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Лос-Анжелес" 08:18
На Камчатке больных COVID-19 начали лечить с помощью барокамеры 08:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Главные роли Василия Ланового
Главные роли Василия Ланового
29.01.2021 09:25
Рубрика: Власть

В Башкирии перенесли начало выдачи "антиковидных паспортов"

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Власти Башкирии решили перенести начало проекта по выдаче антиковидных паспортов. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Уточняется, что эти документы начнут выдавать в регионе, лишь после вакцинации не менее 25 процентов взрослого населения. Решение было принято на заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории республики.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Голикова высказалась против антиковидных паспортов

Ранее сообщалось, что с пятого февраля "антиковидный паспорт" с QR-кодом смогут оформить жители региона, имеющие достаточное количество антител либо прошедшие вакцинацию от коронавируса. Этот документ должен был дать его обладателям ряд привилегий, включая скидки в магазинах и фитнес-клубах.

Кроме того, в Башкирии решили вновь смягчить режим повышенной готовности: зрительные залы при проведении культурных мероприятий и соревнований теперь можно заполнять до 85 процентов на открытом воздухе и до 70 процентов - в помещении. Чиновникам разрешили проводить личные приемы граждан, а ресторанам и кафе работать круглосуточно и без ограничения числа посетителей. С 8 февраля студентов вузов республики переводят на очное обучение. Однако обязательная самоизоляция для пожилых людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, продлена до 11 февраля. Также как и требование для всех категорий граждан соблюдать масочный режим.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

Главное сегодня

Прокуратура предостерегла 5 интернет-компаний от призывов к участию в незаконных акциях
Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Минэнерго, ФАС и нефтяники согласовали меры по стабилизации цен на АЗС
Ученые выяснили причину невосприимчивости людей к коронавирусу
В Роспотребнадзоре считают возможным отказаться от масок в 2021 году
О чем говорил Владимир Путин на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021"
Пушков: Генсеку НАТО пора осознать, что старый миропорядок уходит