В Башкирии перенесли начало выдачи "антиковидных паспортов"

Власти Башкирии решили перенести начало проекта по выдаче антиковидных паспортов. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Уточняется, что эти документы начнут выдавать в регионе, лишь после вакцинации не менее 25 процентов взрослого населения. Решение было принято на заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории республики.

Ранее сообщалось, что с пятого февраля "антиковидный паспорт" с QR-кодом смогут оформить жители региона, имеющие достаточное количество антител либо прошедшие вакцинацию от коронавируса. Этот документ должен был дать его обладателям ряд привилегий, включая скидки в магазинах и фитнес-клубах.

Кроме того, в Башкирии решили вновь смягчить режим повышенной готовности: зрительные залы при проведении культурных мероприятий и соревнований теперь можно заполнять до 85 процентов на открытом воздухе и до 70 процентов - в помещении. Чиновникам разрешили проводить личные приемы граждан, а ресторанам и кафе работать круглосуточно и без ограничения числа посетителей. С 8 февраля студентов вузов республики переводят на очное обучение. Однако обязательная самоизоляция для пожилых людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, продлена до 11 февраля. Также как и требование для всех категорий граждан соблюдать масочный режим.