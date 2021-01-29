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29.01.2021 14:57
Рубрика: Общество

В Казани подготовят специалистов по выращиванию искусственного мяса

Текст: Олег Корякин (Казань)

В Казанском федеральном университете займутся подготовкой специалистов по выращиванию искусственного мяса. На новую образовательную программу ученые выиграли грант в восемь миллионов рублей Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

Уже набрана первая группа, а через полгода в пилотном режиме начнется ее обучение. Участники программы смогут не только познакомиться с технологией создания искусственного мяса, но и освоят работу с биореакторами, 3D-биопринтерами, получат компетенции по культивированию клеток человека, животных проведению генетических, молекулярных анализов. Все выпускники курса получат соответствующие сертификаты.

Фото: iStock
В Казани научились выращивать искусственную конину и осетрину

Напомним, год назад в КФУ взялись за выращивание искусственной осетриной и кониной. Как пояснил "РГ" директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов, необычный проект возник как побочный. Основная деятельность центра с созданием искусственных тканей и органов человека.

Суть его в том, что у живых осетровых рыб и лошадей берутся лабораторные образцы клеток и размножают в искусственной среде. Затем на основе этого материала на 3D-принтерах печатается искусственная осетрина и конина.

Разработчики считают, что такой деликатес заинтересует не только вегетарианцев, но и людей готовых платить за гарантированно экологически чистый продукт.

Сейчас ученые находятся на стадии научно-исследовательских работ.

- Получена первая биомасса, теперь подбираем условия для работы с 3D-биопринтером, чтобы правильно научиться печатать "живыми" чернилами, содержащими живые клетки, а в конечном итоге придать необходимую структуру будущему продукту. Также ведутся работы по удешевлению процесса получения мышечных клеток, - рассказал Альберт Ризванов.

По его словам профессора, по мере совершенствования технологии искусственное мясо будет все больше походить на настоящее. Кроме того, ученые смогут регулировать его калорийность продукта, содержание жирных кислот, витаминов, микроэлементов.

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