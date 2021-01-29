В Татарстане муж спас жену от насильника

Жителя одного из сел Сармановского района Татарстана обвинили в покушении на изнасилование.

Как сообщает СК РФ по РТ, вечером мужчина подкараулил 43-летнюю женщину, когда та возвращалась с работы, и, угрожая ножом, увел к себе в дом. Там он пытался ее изнасиловать, но получил серьезный отпор.

В это время соседи, видевшие, как злоумышленник затаскивает жертву, сообщили обо всем мужу. Он поспешил на помощь жене, защитил ее от насильника, и вызвал полицию.

Задержанный от дачи показаний отказался. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.