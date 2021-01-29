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29.01.2021 14:42
Рубрика: Происшествия

В Уфе две женщины пострадали при сходе снежной лавины с крыши морга

Текст: Гульназ Данилова

Две женщины 1963 и 1991 года рождения пострадали при сходе снега с крыши морга, расположенного на улице Цветочной в Уфе. Об этом сообщает РИА Новости.

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- Обеих бригада скорой помощи доставила в лечебное учреждение, после оказания помощи они отпущены домой. Механические повреждения также получил автомобиль LADA Granta. Причины и обстоятельства инцидента выясняются, - уточнили в управлении гражданской защиты города.

Это сегодня не единственный случай схода снега с крыши, нанесший урон. Второй зафиксирован в другой части города, в Советском районе, где механические повреждения получил автомобиль "Toyota".

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