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29.01.2021 09:07
Рубрика: Экономика

Finnair возобновляет рейсы между Хельсинки и Петербургом

Текст: Юрий Когалов

Авиакомпания Finnair с 29 января возобновляет перелеты между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Как передает ТАСС, перевозчик получил все необходимые для этого разрешения.

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Рейсы будут осуществляться два дня в неделю - по пятницам и воскресеньям. Как отмечает РИА Новости, билеты на первый перелет из Петербурга в Хельсинки пользуются большим спросом, все они были распроданы. Впрочем, надо отметить, что на данный маршрут поставлен относительно небольшой самолет - 74-местный турбовинтовой ATR 72.

Как ожидается, в марте Finnair также начнет осуществлять перелеты между Хельсинки и Москвой.

Для того, чтобы попасть на борт самолета, направляющегося в Финляндию, пассажиру необходимо предоставить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус или справку об уже перенесенном COVID-19. Транзитных пассажиров это требование не касается.

Напомним, авиасообщение между Россией и Финляндией было прервано в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Недавно Москва сняла ограничения на въезд для граждан ряда стран, в том числе Финляндии, что позволило восстановить авиасообщение.

Впрочем, туристы пока этой возможность воспользоваться не могут. В настоящее время въезд в Финляндию из РФ разрешен для близких членов семьи граждан страны, дипломатов, лиц, имеющих вид на жительство, студентов финских вызов, а также в экстренных случаях.

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