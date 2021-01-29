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29.01.2021 11:11
Рубрика: Происшествия

В калининградской квартире взорвался самогонный аппарат

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

Пожар из-за разгерметизации самогонного аппарата произошел в центре Калининграда, в девятиэтажном доме на улице Фрунзе.

Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС. ЧП случилось около 18 часов 28 января. Во время производства самодельного алкоголя загорелись пары спирта.

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Огонь охватил кухню в трехкомнатной квартире на седьмом этаже. По вызову на место происшествия выезжали пожарные расчеты 1-й и 3-й пожарно-спасательных частей -13 человек и три единицы техники.

Несколько человек, находившихся в квартире, получили ожоги. Повреждено потолочное покрытие.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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