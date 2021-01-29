Жителя Псковской области осудили за госизмену

Псковский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя города Печоры, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Псковской области, мужчину признали виновным и приговорили к семи годам лишения свободы.

Псковичу вменялось то, что он собирал и передавал представителям иностранных спецслужб сведения, которые составляли государственную тайну.

Справка "РГ"

Город Печоры расположен на западе Псковской области, на самой границе с Эстонией. Население составляет чуть более девяти тысяч человек.