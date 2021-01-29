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29.01.2021 12:26
Рубрика: Общество

Глава Кубани выразил соболезнования близким Василия Ланового

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи с уходом народного артиста СССР Василия Ланового его родным и близким.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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"Василий Семенович часто бывал на Кубани, - написал глава региона. - Мы были знакомы лично. Он активно занимался общественной деятельностью, участвовал в фестивалях кино, которые проходили в крае, давал мастер-классы и уроки нашим студентам и артистам… Василий Лановой навсегда останется для нас необыкновенно светлым, отзывчивым, благородным человеком. Вечная память. Выражаю соболезнования семье, близким и коллегам Василия Семеновича".

В последние годы известный артист неоднократно приезжал в Краснодарский край. В 2018 году он выступил в Краснодаре перед ветеранами и действующими офицерами с моноспектаклем, посвященном Дню Победы. А год спустя принял участие в торжественном открытии бюстов полководцев - маршалов Советского Союза Константина Рокоссовского и Георгия Жукова - на территории Краснодарского президентского кадетского училища.

Напомним, любимец миллионов зрителей скончался 28 января на 88-м году жизни. В начале года он был госпитализирован с коронавирусом. До последнего, несмотря на пандемию, Лановой выходил на сцену.

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