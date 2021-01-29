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29.01.2021 16:07
Рубрика: Происшествия

На Кубани полицейский пойдет под суд за взятку в 600 тысяч рублей

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани отправят под суд заместителя начальника следственного отдела ОМВД России по Тимашевскому району, который обвиняется в получении взятки в 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Заместителю начальника следственного отдела полиции благодаря его служебному положению стало известно о расследовании подчиненным сотрудником одного уголовного дела в отношении местного жителя, который обвинялся в мошенничестве, - сообщили в пресс-службе краевого Следственного управления СКР. - В декабре 2019 года во время встречи с этим обвиняемым высокопоставленный полицейский сказал, что может оказать содействие мужчине в прекращении уголовного преследования. Но в обмен попросил передать ему 600 тысяч рублей. Однако мужчина заявил об этом требовании в органы Следственного комитета".

В ведомстве добавили, что 19 декабря 2019 года замначальника следственного отдела полиции, не желая самостоятельно получать деньги, обратился к своему подчиненному с просьбой встретиться с мужчиной и забрать взятку.

Вечером того же дня следователь, выполняя указание своего руководителя, встретился с заявителем и показал ему на мобильном телефоне предварительно набранное текстовое сообщение, где было написано, что деньги надо положить в багажник определенного автомобиля. Мужчина принял предложение, и оставил деньги в указанной машине. Однако затем следователь полиции был задержан сотрудниками Управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Сейчас замначальника следственного отдела полиции, обвиняемый во взятке, находится под стражей. Расследование уголовного дела в отношении него завершено и передано в суд для рассмотрения.

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