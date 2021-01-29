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29.01.2021 16:00
Рубрика: Происшествия

На Кубани при взрыве боеприпаса на заводе погиб рабочий

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Абинском районе Краснодарского края на электрометаллургическом заводе в результате взрыва погиб 25-летний рабочий. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

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По информации следователей, сегодня около 10 часов утра на электрометаллургическом заводе прогремел хлопок. Выяснилось, что в ходе распила прессованного лома неожиданно взорвался боеприпас, который находился в общей массе металла. Проводивший сварочный работы молодой мужчина скончался на месте.

"Следователи провели осмотр места происшествия с привлечением взрывотехников и саперов, - рассказали в СУ СКР по региону. - Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливается отправитель указанной партии металлолома, в котором был заложен детонировавший боеприпас. Расследование уголовного дела продолжается".

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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