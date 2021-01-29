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29.01.2021 15:56

"Россети Кубань" выявили и пресекли более 1600 фактов энерговоровства в 2020 году

Специалисты "Россети Кубань" за прошлый год установили 1663 факта хищений электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея на сумму 1,7 млрд рублей. Количество похищенного энергоресурса превысило 273 млн киловатт-часов. С января по декабрь 2020 года энергетикам удалось добиться возмещения 105 млн рублей ущерба.
Фото: Пресс-служба "Россети Кубань" Фото: Пресс-служба "Россети Кубань"
Фото: Пресс-служба "Россети Кубань"

Среди методов хищения как самостоятельные незаконные вмешательства в работу электросчетчика - внесение изменений в схему учета, использование неисправного оборудования, установка "заряженных" счетчиков, магнитов, так и самовольное подключение к электросетям и потребление электричества при отсутствии договора энергоснабжения.

Все нарушители привлекаются к административной ответственности с выплатой штрафа и возмещением ущерба. Если денежные средства не выплачиваются в установленные сроки, их взыскивают принудительно, в судебном порядке.

Несанкционированное подключение к сетям - это неконтролируемая нагрузка на энергообъекты, которая становится причиной снижения надежности электроснабжения потребителей. Кроме того, самовольное присоединение в большинстве случаев выполняется с грубейшими нарушениями техники безопасности и с риском для здоровья и жизни.

"Россети Кубань" напоминает, что законодательство РФ предусматривает строгое наказание в отношении лиц, незаконно потребляющих электроэнергию. Помимо компенсации причиненного ущерба за "похищенное" электричество, нарушители также привлекаются к административной ответственности с выплатой штрафа. Штраф за самовольное подключение к электрическим сетям и самовольное использование электрической энергии для физических лиц - от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.

Тем временем

Энергетики призывают всех, кому стало известно о случаях воровства электроэнергии и незаконного подключения к электросетям, сообщать об этом по круглосуточному бесплатному телефону "Россети Кубань": 8-800-220-0-220 (анонимность гарантируется).

Пресс-релиз предоставлен "Россети Кубань"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЮФО ЮФО Адыгея ЮФО Краснодарский край ЮФО Астраханская область

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