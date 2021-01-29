В Тюмени сотрудник ГИБДД спас мужчину от удушья с помощью гаечного ключа

У жителя Тюмени на улице случился приступ сильной судороги, мужчина задыхался. Его спас исполняющий обязанности командира взвода полка ДПС майор полиции Василий Ренцанов, который в это время проверял несение службы автоинспекторами своего подразделения. Как рассказали "РГ" очевидцы, сделал он это с помощью гаечного ключа.

Инцидент случился на перекрестке улиц Пермякова и Энергетиков в Тюмени. Мужчина лежал на снегу у автомобиля Renault, стоявшего с открытой передней дверью. Об этом сообщает подразделение пропаганды Госавтоинспекции Тюменской области.

Василий Ренцанов оказал мужчине первую помощь, разжав зубы подручным инструментом и обеспечив приток дыхания. Майор полиции контролировал дыхание пострадавшего и остался с ним до приезда медиков.

Как прокомментировали "РГ" в отделе пропаганды Госавтоинспекции, сориентироваться в непростой ситуации сотруднику ГИБДД помог личный опыт: он неоднократно оказывал помощь людям в подобных случаях, связанных с задержкой дыхания, поэтому знал, что нужно сделать.

Уточняется, что спасенный тюменец после перенесенной судороги ничего не помнит, и восстанавливал события по рассказу сослуживца. Оправившись после этого случая он пришел в ГИБДД с просьбой помочь найти своего спасителя. Во время их встречи пострадавший тепло поблагодарил майора за оказание экстренной помощи, а тот пожелал ему здоровья.