Постановление правительства Ростовской области от 28 января 2021 года № 31 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 424 "Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", на основании предложений Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 20.01.2021 № 07-57/1639, от 27.01.2021 № 1-2390 Правительство Ростовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511, от 04.06.2020 № 516, от 14.10.2020 № 86, от 23.10.2020 № 114, от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 № 244, от 24.12.2020 № 385, от 13.01.2021 № 10, от 14.01.2021 № 12) изменения согласно приложению.

2. Пресс-службе Губернатора Ростовской области (Четвертакова И.В.) совместно с Оперативным штабом по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2021 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев





Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 28.01.2021 № 31





Изменения, вносимые в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020№ 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511, от 04.06.2020№ 516, от 14.10.2020 № 86, от 23.10.2020 № 114, от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 № 244, от 24.12.2020 № 385, от 13.01.2021 №10, от 14.01.2021 № 12)

1. В пункте 4:

1.1. Подпункт 4.6 изложить в редакции:

"4.6. Продажу билетов в кинотеатры, на выставки иным способом, кроме дистанционного.".

1.2. Подпункт 4.11 изложить в редакции:

"4.11. Работу предприятий общественного питания:

4.11.1. В период с 00:00 до 07:00, за исключением доставки заказов, а также обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий.

Положения настоящего подпункта не распространяются на предприятия общественного питания, осуществляющие деятельность на территории аэропорта "Платов", а также на предприятия общественного питания, указанные в подпункте 4.11.2 настоящего пункта.

4.11.2. Если указанные предприятия расположены в торгово-развлекательных центрах и не имеют отдельного входа для посетителей (за исключением доставки заказов за пределы территории торгово-развлекательных центров).".

1.3. Подпункт 4.27 изложить в редакции:

"4.27. Деятельность объектов, предназначенных для развлечения и досуга (за исключением кинотеатров), если указанные объекты расположены в торгово-развлекательных центрах и не имеют отдельного входа для посетителей.".

2. Дополнить пунктом 42 следующего содержания:

"42. Продажа билетов в театры, музеи допускается дистанционным способом либо в отдельных, предназначенных для продажи билетов помещениях, расположенных в зданиях театров, музеев. В таком помещении должно быть установлено оборудование для обеззараживания воздуха закрытого типа, обеспечена возможность для проведения антисептической обработки рук, а также обеспечено соблюдение покупателями социального дистанцирования, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего постановления.".

3. Пункт 11 признать утратившим силу.







