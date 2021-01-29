Постановление губернатора Самарской области от 28 января 2021 года № 18 "О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 № 365 "О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 № 365 "О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области" следующие изменения:

пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

"2.7. Обязать работодателей перевести на дистанционный режим работы:

не менее 30 процентов работников, в том числе работников, имеющих хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания), а также перенесших инфаркт или инсульт;

беременных женщин.";

в пункте 2.9 после слов "по 31 января 2021 года включительно" дополнить словами ", с 1 по 14 февраля 2021 года включительно";

в пункте 2.10 слова "в пунктах 2.7, 2.9" заменить словами "в абзаце втором пункта 2.7 и пункте 2.9";

пункт 2.11 признать утратившим силу;

в пункте 3.1 слова "до 31 января" заменить словами "до 14 февраля".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров







