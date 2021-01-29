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30 января 2021 г.

Постановление правительства Саратовской области от 29 января 2021 года № 43-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, предложения Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 29 января 2021 года № 10 и предписания Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 29 января 2021 года № 11 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

часть вторую пункта 1.4 изложить в следующей редакции:

"Установить, что работа музеев, организаций, осуществляющих выставочную деятельность, осуществляется при условии соблюдения методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0194-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях".";

пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

"1.6. Установить, что с 30 января 2021 года возобновляется работа объектов розничной торговли при условии соблюдения МР 3.1/2.3.5.0191-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) в предприятиях торговли".";

пункты 1.19, 1.20 изложить в следующей редакции:

"1.19. Установить, что проведение богослужений в культовых помещениях, зданиях, сооружениях осуществляется при условии соблюдения дезинфекционного режима и социального дистанцирования между посетителями не менее 1,5 метра.

1.20. Установить, что работа государственного автономного учреждения Саратовской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" осуществляется при условии соблюдения дезинфекционного режима и социального дистанцирования между посетителями не менее 1,5 метра.";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть:

режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лиц старше 65 лет - с 15 июня 2020 года по 28 июня 2020 года включительно, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь - лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом);

сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование организации;

введение, если возможно, посменной работы с нахождением на дистанционной работе контингентов из группы риска;

соблюдение масочного режима всеми работниками;

соблюдение дезинфекционного режима.

Рекомендовать руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть с 29 июня 2020 года по 12 июля 2020 года, с 13 июля 2020 года по 26 июля 2020 года, с 27 июля 2020 года по 9 августа 2020 года, с 10 августа 2020 года по 23 августа 2020 года, с 24 августа 2020 года по 6 сентября 2020 года, с 7 сентября 2020 года по 20 сентября 2020 года, с 21 сентября 2020 года по 4 октября 2020 года, с 5 октября 2020 года по 12 октября 2020 года режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Руководителям организаций, предприятий, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть с 13 октября 2020 года по 18 октября 2020 года, с 19 октября 2020 года по 26 октября 2020 года, с 27 октября 2020 года по 9 ноября 2020 года, с 10 ноября 2020 года по 23 ноября 2020 года, с 24 ноября 2020 года по 7 декабря 2020 года, с 8 декабря 2020 года по 21 декабря 2020 года, с 22 декабря 2020 года по 4 января 2021 года, с 5 января 2021 года по 18 января 2021 года, с 19 января 2021 года по 1 февраля 2021 года, со 2 февраля 2021 года по 15 февраля 2021 года режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.";

приложение к постановлению признать утратившим силу.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца восьмого пункта 1, вступающего в силу с 15 февраля 2021 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин



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