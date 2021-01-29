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29.01.2021 13:58
Рубрика: Экономика

Сбер сообщил о рекордном росте безналичного оборота в России

Текст: Игорь Зубков

Доля безналичного торгового оборота в России достигла 55,9% в IV квартале 2020 год, а за весь прошлый год составила 54,1%, по оценке лаборатории СберИндекс и IT-компании "Платформа ОФД". Это на 4,9 п.п. выше уровня 2019 года (49,2%) и очередной исторический максимум.

Фото: istock
ЦБ сообщил о росте объема наличных в обращении на 2,8 трлн рублей

Процесс ухода от наличных продолжился, даже несмотря на существенный рост объёма бумажных денег в обращении (+2,8 трлн руб., или на 26% за год), который в основном пришелся на режим самоизоляции минувшей весной. "Это подтверждает наши гипотезы о том, что, во-первых, драйвером спроса на кэш являются не физические, а юридические лица, и, во-вторых, существенная часть наличных средств выбывает из видимой части оборота, то есть используется в сером сегменте экономики или в качестве сбережений", - отмечается в исследовании.

Тенденция на замедление темпов проникновения безналичных расчётов была переломлена из-за изменения потребительских предпочтений во время пандемии. Больше половины трат (53,1% в IV квартале) теперь осуществляются по карте даже в такой традиционно "наличной" категории, как "Магазины у дома", отмечается в исследовании. Вместе с тем в категории "Строительные и хозяйственные товары" доля безналичного объёма сократилась - наверняка вследствие роста наличных в обращении.

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