Указ губернатора Смоленской области от 29 января 2021 года № 8 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

В соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 22.01.2021 № 03-321 постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от 15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48, от 23.04.2020 № 49, от 30.04.2020 № 53, от 07.05.2020 № 55, от 08.05.2020 № 56, от 12.05.2020 № 59, от 14.05.2020 № 60, от 27.05.2020 № 65, от 29.05.2020 № 66, от 15.06.2020 № 71, от 19.06.2020 № 73, от 23.06.2020 № 76, от 25.06.2020 № 78, от 26.06.2020 № 79, от 02.07.2020 № 80, от 06.07.2020 № 81, от 09.07.2020 № 83, от 15.07.2020 № 84, от 16.07.2020 № 86, от 20.07.2020 № 87, от 21.07.2020 № 88, от 24.07.2020 № 89, от 29.07.2020 № 92, от 31.07.2020 № 93, от 04.08.2020 № 97, от 07.08.2020 № 98, от 14.08.2020 № 104, от 21.08.2020 № 108, от 21.08.2020 № 109, от 31.08.2020 № 114, от 07.09.2020 № 115, от 15.09.2020 № 118, от 17.09.2020 № 119, от 25.09.2020 № 123, от 07.10.2020 № 127, от 14.10.2020 № 130, от 16.10.2020 № 132, от 22.10.2020 № 135, от 29.10.2020 № 139, от 30.10.2020 № 141, от 11.11.2020 № 144, от 12.11.2020 № 147, от 18.11.2020 № 149, от 24.11.2020 № 152, от 04.12.2020 № 158, от 11.12.2020 № 161, от 23.12.2020 № 165, от 13.01.2021 № 1, от 21.01.2021 № 5, от 28.01.2021 № 7) следующие изменения:

1) преамбулу после слов "утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 08.05.2020," дополнить словами "методическими рекомендациями МР 3.1.0209-20 "Рекомендации по организации противоэпидемического режима в медицинских организациях при оказании медицинской помощи населению в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в условиях сохранения рисков инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 20.08.2020,", после слов "от 11.01.2021 № 07-08" дополнить словами ", от 22.01.2021 № 03-321";

2) дополнить пунктом 261 следующего содержания:

"261. Областным государственным учреждениям здравоохранения и иным медицинским организациям, действующим на территории Смоленской области:

261.1. Обеспечить при сборе гражданином документов для плановой госпитализации обязательное лабораторное исследование материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

261.2. Осуществлять прием граждан в стационары (в том числе дневные) для плановой госпитализации при обязательном наличии медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее чем за 3 календарных дня до госпитализации.".

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (И.В. Борисенко) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.В.Островский







