Постановление администрации Тамбовской области от 29 января 2021 года № 57 "О внесении изменения в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 27.01.2021) следующее изменение:

пункт 18.4 изложить в следующей редакции:

"18.4. В целях реализации мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) временно приостановить на территории Тамбовской области осуществление деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в период с 23:00 до 06:00, осуществляющих следующие виды деятельности:

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (класс 90 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД);

деятельность в области отдыха и развлечений (подкласс 93.2 ОКВЭД).

Срок - с 03.11.2020 до особого распоряжения.

Временно приостановить на территории Тамбовской области осуществление деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в период с 01:00 до 06:00, осуществляющих деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (класс 56 ОКВЭД), при условии обеспечения одновременного присутствия посетителей в количестве не более 30 процентов от вместимости зала обслуживания в период с 23.00 до 01.00.

Запрет, установленный в абзаце пятом настоящего пункта, не распространяется на деятельность предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания на территории вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций, а также оказывающих услуги дистанционным способом и на вынос.

Срок - с 29.01.2021 до особого распоряжения.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 29.01.2021.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

И.о. главы администрации области О.О.Иванов







