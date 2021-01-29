Три очка Панарина и Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Баффало"

Нападающие "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин и Павел Бучневич внесли решающий вклад в победу своего клуба над "Баффало" со счетом 3:2.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Открыли счет "рейнджеры" после точного броска Райана Строума, которому ассистировали Артемий Панарин и Павел Бучневич. "Клинки" отыгрались после гола Джека Айкела.

Во втором периоде третью шайбу в сезоне забросил Панарин, но соперникам удалось перевести встречу в овертайм усилиями Сэма Райнхарта.

В дополнительные пять минуть победу "Рейнджерс" принес первый номер минувшего драфта Алексис Лафренье, для которого гол стал первым в карьере. Голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 23 броска. Панарин же был признан первой звездой матча.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин по числу игр за клуб вышел на второе место, догнав легенду "пингвинов" Марио Лемье. Однако его клуб проиграл "Бостону" - 1:4. Россиянин результативными действиями не отметился.