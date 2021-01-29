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30 января 2021 г.

Распоряжение правительства Республики Тыва от 29 января 2021 года № 33-р "Об организации проведения массовой вакцинации взрослого населения Республики Тыва против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2"

Дата подписания 30 января 2021 г.
Опубликован 30 января 2021 г.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 3279-рс, приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. № 1307н "О внесении изменений в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н", в целях предотвращения распространения на территории Республики Тыва новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2:

1. Утвердить прилагаемые уровни приоритета вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, на территории Республики Тыва.

2. Министерству здравоохранения Республики Тыва:

а) организовать и провести вакцинацию взрослого населения с 18 лет и старше, не болевшего новой коронавирусной инфекцией, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (далее - взрослое население);

б) вести учет сведений о лицах, иммунизированных вакциной Гам-Ковид-Вак, в федеральном электронном регистре вакцинированных;

в) организовать работу медицинских организаций, мобильных выездных прививочных бригад и временных дополнительных прививочных пунктов для проведения вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2;

г) обеспечить своевременное транспортирование вакцины Гам-Ковид-Вак в медицинские организации, временные дополнительные прививочные пункты с соблюдением надлежащего температурного режима в соответствии с инструкцией по медицинскому применению вакцины Гам-Ковид-Вак, а также требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП.3.3.2.3332-16 от 17 февраля 2016 г. № 19 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации;

д) увеличить охват взрослого населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции из числа лиц, не болевших новой коронавирусной инфекцией, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.

3. Рекомендовать председателям администраций муниципальных образований Республики Тыва:

а) совместно с главными врачами медицинских организаций - получателями вакцины Гам-Ковид-Вак, Министерством топлива и энергетики Республики Тыва принять меры по бесперебойному обеспечению электроэнергией медицинских организаций для выполнения надлежащих условий хранения вакцины Гам-Ковид-Вак при температурном режиме минус 18 ºС и ниже;

б) выделить медицинским организациям дополнительный автотранспорт с целью доставки граждан, проживающих в отдаленных местностях республики, до медицинских организаций, временных дополнительных прививочных пунктов.

4. Руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Тыва, органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, их подведомственных учреждений, предприятий и иных организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности организовать явку сотрудников в соответствии с предварительно составленным и согласованным графиком вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.

5. Разместить настоящее распоряжение на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол



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Приложение к распоряжению
(docx, DOCX, 25 Кб)