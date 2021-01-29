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29.01.2021 11:21
Рубрика: Общество

В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Ланового

Текст: Татьяна Замахина

Уход из жизни народного артиста СССР Василия Ланового - невосполнимая потеря, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер выразил соболезнования его родным и близким. Ранее стало известно, что Лановой умер на 88-м году жизни.

"Василий Семенович был замечательным актером театра и кино, хранителем традиций вахтанговской школы, - отметил Володин. - Образы, созданные им в картинах "Война и мир", "Анна Каренина", "Дни Турбиных", навсегда останутся в памяти миллионов поклонников его творчества".

По его словам, легендарный фильм "Офицеры" с участием Василия Семеновича повлиял на выбор жизненного пути нескольких поколений. Председатель Комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, выражая соболезнования, отметила, что без Ланового трудно представить не только советский кинематограф, вахтанговскую сцену, золотой фонд исполнения Пушкина, но и высшее художественное достижение новой России - шествие "Бессмертного полка".

Память о Великой Отечественной, по ее словам, была для Ланового священна. Когда Василию Семеновичу предложили стать сопредседателем центрального штаба "Бессмертного полка", он, не раздумывая, согласился и неизменно сам принимал участие в шествиях, рассказала Ямпольская.

"Народный артист СССР, кумир не одного поколения зрителей. Яркий, цельный, благородный, мужественный, сочетавший в своем характере романтизм и азарт", - считает парламентарий.

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