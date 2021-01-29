Указ губернатора Владимирской области от 29 января 2021 года № 12 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Подпункт 5.3 пункта 5 исключить.

1.2. Пункт 36 исключить.

1.3. Пункт 37 изложить в следующей редакции:

"37. Допускается деятельность детских развлекательных центров, детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), при условии одновременного присутствия не более 50% посетителей от максимально возможного.

Допускается в помещениях организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оказание услуг общественного питания, одновременное присутствие не более 50% посетителей от максимально возможного.

Допускается деятельность фуд-кортов в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах) при условии одновременного присутствия не более 50% посетителей от максимально возможного.".

1.4. Пункт 39 исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу с 30 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области В.В.Сипягин







