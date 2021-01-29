Военные РФ открыли класс русского языка в школе провинции Дейр-эз-Зор

Российские военные помогли восстановить общеобразовательную школу для учащихся 1-4 классов в сирийском городе Хатла (провинция Дейр-эз-Зор). Об этом рассказал представитель группировки войск ВС РФ в САР Максим Блинов.

По его словам, был проведен мелкий косметический ремонт, выставлены печки, стеклопакеты. "По нашей инициативе здесь появился класс русского языка, укомплектовали его стендами, начинаем подготовку детей", - цитирует Блинова РИА Новости.

Также российские военные раздали портфели с учебными принадлежностями и теплые одеяла (многие школьники живут в плохо прогреваемых палатках). Всего гуманитарную помощь получили 300 сирийских детей, которые начали учиться в восстановленной школе.