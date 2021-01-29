Постановление правительства Вологодской области от 29 января 2021 года № 88 "О продлении режима функционирования "Повышенная готовность" и внесении изменений в отдельные постановления Правительства области"

Правительство области постановляет:

1. Продлить режим функционирования "Повышенная готовность" по 28 февраля 2021 года включительно.

2. В целях оформления листков нетрудоспособности для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции в период действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, установить сроки начала и окончания режима самоизоляции: со 2 февраля 2021 года по 15 февраля 2021 года включительно, с 16 февраля 2021 года по 28 февраля 2021 года включительно.

3. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области" следующие изменения:

3.1. В пункте 1 цифры и слова "1 февраля 2021 года" заменить цифрами и словами "28 февраля 2021 года".

3.2. В пункте 3:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"деятельности объектов по проведению физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе, при условии соблюдения требований по индивидуальным и групповым занятиям не более 20 человек и по участию зрителей не более 50 процентов от вместимости спортивного сооружения;";

в абзаце шестом слова "без привлечения зрителей" заменить словами "с участием зрителей не более 50 процентов от вместимости закрытого спортивного сооружения";

абзац девятый изложить в следующей редакции:

"деятельности по проведению концертов, представлений, спектаклей, киносеансов и иных развлекательных и досуговых мероприятий, конгрессных и деловых мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) в период с 08.00 до 24.00 с привлечением зрителей (участников) не более 50 процентов от вместимости соответствующего зала, но не более 500 человек и с соблюдением социального дистанцирования;";

абзац десятый признать утратившим силу.

3.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. При осуществлении деятельности хозяйствующие субъекты обязаны неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила, рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы соответствующей сферы деятельности, в том числе обеспечить соблюдение всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы масочного режима, дезинфекционного режима, а также режима самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом).

Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Вологодской области:

обеспечить перевод всех работников с высоким риском тяжелого заболевания (лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом), осуществляющих трудовую деятельность на территории Вологодской области, на дистанционный режим работы при наличии такой возможности и с учетом необходимости обеспечения при этом бесперебойного осуществления соответствующих видов деятельности;

рекомендовать перевести работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории Вологодской области, на дистанционный режим работы при наличии такой возможности и с учетом необходимости обеспечения при этом бесперебойного осуществления соответствующих видов деятельности.

Организации торговли при осуществлении деятельности обязаны соблюдать предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м).

Организациям, управляющим объектами торговли (торговыми центрами, торгово-развлекательными центрами (комплексами), а также хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность, не допускать деятельность детских развлекательных центров, детских игровых комнат, находящихся на территории объекта торговли.

Организациям, оказывающим услуги населению, обеспечить соблюдение персоналом температурного режима, режима проветривания, масочного режима, проведение дезинфекции в помещениях.

Организациям, осуществляющим пассажирские перевозки, независимо от организационно-правовой формы организовать проведение дезинфекционных мероприятий в салонах общественного транспорта, а также обеспечить наличие материалов наглядной агитации о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в салонах общественного транспорта.

При осуществлении деятельности в музеях допускается прием индивидуальных посетителей, проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий (в закрытых помещениях - до 15 человек, на открытых пространствах - до 20 человек).

Организациям, оказывающим услуги населению, организациям, обеспечивающим пассажирские перевозки, независимо от организационно-правовой формы усилить режим текущей дезинфекции на общественном транспорте, в такси, а также в иных местах массового пребывания людей.

Организациям общественного питания в торговом центре, где посетителям предлагаются услуги сразу нескольких предприятий питания, имеющих общий зал для питания:

обеспечить отдельные посадочные зоны для посетителей данной организации общественного питания в зале с расстоянием не менее 1,5 метра между ними;

установить прозрачные защитные экраны с окнами оформления и выдачи заказа.

Рекомендовать организациям, осуществляющим деятельность на территории Вологодской области, обеспечить перевозку работников к месту (от места) работы служебным транспортом.".

3.4. В абзаце третьем пункта 7 слово "обязательной" исключить.

3.5. В пункте 10:

абзац шестой признать утратившим силу;

в абзаце девятом слова и цифры "с 22.00 до 08.00" заменить словами и цифрами "с 0.00 до 06.00";

абзац десятый признать утратившим силу.

3.6. Пункт 11 признать утратившим силу.

3.7. Абзацы третий и четвертый пункта 15 признать утратившими силу.

3.8. Абзацы третий и четвертый пункта 18 признать утратившими силу.

3.9. В абзаце втором пункта 19 слова "без привлечения зрителей" заменить словами "при условии соблюдения требований по участию зрителей не более 50 процентов от вместимости спортивного сооружения".

3.10. Абзац четвертый пункта 20 признать утратившим силу.

3.11. Пункт 21 дополнить подпунктом следующего содержания:

"; 21.5 организовать в период действия режима функционирования "Повышенная готовность" по запросам государственных учреждений здравоохранения области доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, записавшихся на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, на бесплатной основе автотранспортом, находящимся в оперативном управлении комплексных центров социального обслуживания населения области, используемым для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для прохождения диспансеризации и проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний".

3.12. Пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания:

"; организацию взаимодействия государственных учреждений здравоохранения области с комплексными центрами социального обслуживания населения области по вопросам доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, записавшихся на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, в государственные учреждения здравоохранения области для проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции".

3.13. Пункт 24 признать утратившим силу.

3.14. В пункте 26:

подпункт 26.5 признать утратившим силу;

дополнить подпунктом 26.7 следующего содержания:

"; 26.7 обеспечить проведение профилактических мероприятий в части диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, периодических медицинских осмотров, деятельность дневных стационаров при условии выполнения требований санитарного законодательства, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, соблюдения принципов социального дистанцирования и разграничения по времени потоков лиц, получающих услуги".

4. Пункт 4 постановления Правительства области от 26 ноября 2020 года № 1371 "О продлении режима функционирования "Повышенная готовность" и внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229" признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2021 года.

Губернатор области О.А.Кувшинников







