Указ губернатора Воронежской области от 29 января 2021 года № 15-у "О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", указом губернатора Воронежской области от 20.03.2020 № 113-у "О введении в Воронежской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" постановляю:

1. Внести в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у "О продлении действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции указов губернатора Воронежской области от 20.05.2020 № 195-у, от 22.05.2020 № 202-у, от 29.05.2020 № 212-у, от 11.06.2020 № 243-у, от 19.06.2020 № 251-у, от 26.06.2020 № 265-у, от 30.06.2020 № 269-у, от 03.07.2020 № 273-у, от 07.07.2020 № 277-у, от 10.07.2020 № 280-у, от 16.07.2020 № 289-у, от 23.07.2020 № 300-у, от 31.07.2020 № 312-у, т 14.08.2020 № 335-у, от 20.08.2020 № 345-у, от 27.08.2020 № 355-у, от 21.09.2020 № 391-у, от 25.09.2020 № 406-у, от 09.10.2020 № 431-у, от 23.10.2020 № 443-у, от 06.11.2020 № 449-у, от 24.11.2020 № 464-у, от 26.11.2020 № 466-у, от 04.12.2020 № 475-у, от 26.12.2020 № 491-у) следующие изменения:

1.1. В пункте 2:

1.1.1. Подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, развлекательных и досуговых заведений, за исключением детских игровых комнат и детских развлекательных центров при условии соблюдения минимального размера площади помещения на одного ребенка не менее 5 м2;".

1.1.2. В подпункте "г":

1.1.2.1. В абзаце первом слова ", на аттракционах" исключить.

1.1.2.2. Абзац седьмой после слов "кинотеатров (кинозалов)" дополнить словом ", цирков".

1.1.2.3. Дополнить абзацем следующего содержания:

"- деятельности аттракционов при их заполняемости не более 50 %;".

1.1.3. Подпункт "д" признать утратившим силу.

1.2. В пункте 41 слово "Родителям" заменить словами "Рекомендовать родителям".

1.3. Пункт 42 после слов "31 января 2021 года" дополнить словами ", с 1 февраля 2021 года по 14 февраля 2021 года, с 15 февраля 2021 года по 28 февраля 2021 года".

1.4. В пункте 8:

1.4.1. В абзаце первом после слов "общественного питания" дополнить словами ", включая фуд-корты,".

1.4.2. В абзаце четвертом слова "детских игровых комнат," исключить.

1.5. Пункт 82 признать утратившим силу.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев







