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Вышел трейлер нового "Ультрамена" от создателей "Евангелиона"

Новости
    29.01.2021, 16:24
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ ウルトラマン公式 ULTRAMAN OFFICIAL by TSUBURAYA PROD. Фото: youtube.com/ ウルトラマン公式 ULTRAMAN OFFICIAL by TSUBURAYA PROD.
Фото: youtube.com/ ウルトラマン公式 ULTRAMAN OFFICIAL by TSUBURAYA PROD.

Пока западная индустрия вовсю берет в оборот Годзиллу, укрупняя историю радиационного ящера до абсурдных объемов, на родине чудовища тоже не сидят сложив лапки.

Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures
Видео: сын Джеймса Гандольфини в роли молодого Тони Сопрано

В частности, на официальном YouTube-канале проекта обнародован трейлер нового "Ультрамена" (Ultraman), и выглядит он, что и положено для продукции такого рода, как минимум очаровательно. Циклопические крокозябры - в наличии, конечно же.

Фильм планировалось приурочить к 55-летнему юбилею персонажа. Премьера - в начале лета.

Авторы ленты - создатели "Евангелиона" Хидэаки Анно и Синдзи Хигути.

Ультрамен - бравый поборник вселенской справедливости с планеты М-78, призванный защищать всех разумных существо доброй воли от поползновений зловредных чудовищ.

Оригинальный сериал стартовал в 1966-м и далее оброс обескураживающим количеством продолжений и спин-оффов, счет которых идет на десятки.

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