Вышел трейлер нового "Ультрамена" от создателей "Евангелиона"

Пока западная индустрия вовсю берет в оборот Годзиллу, укрупняя историю радиационного ящера до абсурдных объемов, на родине чудовища тоже не сидят сложив лапки.

В частности, на официальном YouTube-канале проекта обнародован трейлер нового "Ультрамена" (Ultraman), и выглядит он, что и положено для продукции такого рода, как минимум очаровательно. Циклопические крокозябры - в наличии, конечно же.

Фильм планировалось приурочить к 55-летнему юбилею персонажа. Премьера - в начале лета.

Авторы ленты - создатели "Евангелиона" Хидэаки Анно и Синдзи Хигути.

Ультрамен - бравый поборник вселенской справедливости с планеты М-78, призванный защищать всех разумных существо доброй воли от поползновений зловредных чудовищ.

Оригинальный сериал стартовал в 1966-м и далее оброс обескураживающим количеством продолжений и спин-оффов, счет которых идет на десятки.