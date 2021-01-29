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29.01.2021 11:42
Рубрика: В мире

Взрыв в австрийском Лангенцерсдорфе разрушил два этажа здания

Текст: Юрий Когалов

Взрыв прогремел сегодня утром в австрийской коммуне Лангенцерсдорф. Как передает Der Standard со ссылкой на представителя пожарной службы Франца Респергера, в результате было разрушено два верхних этажа 4-этажного жилого здания.

Фото: EPA
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В настоящее время нет информации о погибших. Пострадал как минимум один человек. Причина взрыва пока не установлена.

Место происшествия оцеплено, там работают пожарные и спасатели, привлечены кинологи с собаками.

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