Взрыв в австрийском Лангенцерсдорфе разрушил два этажа здания

Взрыв прогремел сегодня утром в австрийской коммуне Лангенцерсдорф. Как передает Der Standard со ссылкой на представителя пожарной службы Франца Респергера, в результате было разрушено два верхних этажа 4-этажного жилого здания.
В настоящее время нет информации о погибших. Пострадал как минимум один человек. Причина взрыва пока не установлена.
Место происшествия оцеплено, там работают пожарные и спасатели, привлечены кинологи с собаками.
🇦🇹 Gāzes sprādziens un ugunsgrēks noposta dzīvokļus dzīvojamās mājas 3 un 4 stāvā #Langenzersdorf #Austrija. Pagaidām nav informācijas par upuru skaitu.— BreakingLV (@breakinglv) January 29, 2021
📷 Schmid Mario pic.twitter.com/1GiB6u5Wxk