Взрыв в австрийском Лангенцерсдорфе разрушил два этажа здания

Взрыв прогремел сегодня утром в австрийской коммуне Лангенцерсдорф. Как передает Der Standard со ссылкой на представителя пожарной службы Франца Респергера, в результате было разрушено два верхних этажа 4-этажного жилого здания.

В настоящее время нет информации о погибших. Пострадал как минимум один человек. Причина взрыва пока не установлена.

Место происшествия оцеплено, там работают пожарные и спасатели, привлечены кинологи с собаками.