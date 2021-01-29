Постановление правительства Ярославской области от 29 января 2021 года № 25-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Ярославской области на 2021 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" правительство области постановляет:

1. Установить с 01 января 2021 года величину прожиточного минимума в Ярославской области на душу населения 10742 рубля, для трудоспособного населения - 11749 рублей, пенсионеров - 9231 рубль, детей - 10959 рублей.

2. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года, и действует по 31 декабря 2021 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства области Е.Н.Троицкая







