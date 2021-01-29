Замглавы МИД РФ провел консультации со своими греческими коллегами в Афинах

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко 28-29 января провел политические консультации с главой МИД Греции Никосом Дендиасом и его заместителем Мильтиадисом Варвициотисом в Афинах.

"Данная поездка связана с выполнением плана межмидовских консультаций, который недавно был принят в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Грецию 26 октября 2020 года, - сообщил замглавы МИД РФ на брифинге для российских журналистов. - Эти политические консультации предоставили хорошую возможность проанализировать состояние российско-греческих отношений, обсудить график политического диалога, в том числе в контексте подготовки контактов на высоком уровне, оценить ход ранее достигнутых договоренностей, в частности, по подготовке мероприятий Года истории Россия - Греция".

Дипломаты обсудили состояние экономических отношений, которые, по словам Грушко, "хотя и пережили пандемический шок, оставляют желать лучшего". "Мы посмотрели те области, где можно было бы существенно продвинуться вперед, - отметил замминистра. - Это и сфера энергетики, сотрудничество в области сельского хозяйства, весь спектр отраслей, связанных с высокими технологиями, транспорт, связи и некоторые другие". "Есть понимание того, что для придания импульса экономическому сотрудничеству необходим скорейший созыв межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, запуск рабочих групп, и мы исходим из того, что если эти инструменты будут ритмично работать, нам удастся серьезно продвинуться в направлении углубления экономического взаимодействия на основе тех связей, которые уже были в течение многих лет отработаны, - подчеркнул он. - Не обошли мы и тему санкций, которые незаконно были введены Евросоюзом, и прямо указали на то, что эти санкции существенно ограничивают возможности для развития взаимодействия, для инвестирования и реализации других проектов в интересах народов обеих стран".

По словам Грушко, греческая сторона с большим воодушевлением восприняла решение российского правительства открыть с 8 февраля воздушное сообщение с Грецией. "Ни для кого не секрет, что туристический сектор в Греции существенно пострадал, - отметил замминистра. - Общее число туристов из России в Греции в лучшие годы составляло 1,3 миллиона человек, а в прошлом году Грецию посетили 25 тысяч". "Вот этот элемент контактов между людьми тоже является одной из опорных конструкций в отношениях между нашими странами и развитию туризма мы намерены уделять повышенное внимание", - подчеркнул он.

Дипломаты также провели обзор всего спектра главных международных проблем. "Углубленно обсудили ситуацию на европейском континенте, прежде всего под углом взаимоотношений России и ЕС, России и НАТО, рассмотрели положение в ОБСЕ, Совете Европы и обменялись мнениями и оценками по региональным сюжетам, положению в Ливии, Сирии, в целом на Ближнем Востоке, на Южном Кавказе, а также по перспективам перезапуска процесса кипрского урегулирования", - сообщил замглавы МИД России.