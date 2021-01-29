Зюганов назвал Ланового одним из самых ярких и талантливых граждан

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал Василия Ланового одним из самых ярких и талантливых граждан и выразил соболезнования родным и близким актера, а также всем почитателям его творчества.

Народный артист СССР Лановой ушел из жизни накануне на 88-м году жизни.

"Я считаю его одним из самых ярких, талантливых граждан. Выдающийся актер! Мне кажется, лучше него Пушкина никто не читал. Только за образ Павла Корчагина ему памятник можно поставить. Образ Павки в его исполнении был выдающимся", - приводит РИА Новости слова Зюганова.

Политик рассказал, что дружил с Василием Лановым всю жизнь, с комсомольских времен. Фильм "Офицеры", в котором артист сыграл роль Ивана Вараввы, Зюганов назвал памятником служению Родине, офицеру.