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30.01.2021 11:54
Рубрика: В мире

Движение BLM номинировали на Нобелевскую премию мира

Текст: Константин Волков
Фото: Peter Kneffel / Getty Images Фото: Peter Kneffel / Getty Images
Фото: Peter Kneffel / Getty Images

Движение Black Lives Matter (BLM) номинировано на Нобелевскую премию мира, сообщает The Guardian.

Что стоит за движением BLM

Инициатива исходит от представителя Социалистической Левой партии в парламенте Норвегии Петтера Эйде. В обосновании номинации он отметил, что BLM "вынудило другие страны за пределами США начать у себя борьбу с расизмом".

По мнению Эйде, BLM "добились огромного успеха в деле повышения осведомленности о расовой несправедливости", а также "мобилизовали людей из всех групп общества".

Номинировать кандидатуру на Нобелевскую премию мира может любой политик национального уровня. Для этого он должен подать заявку, в которой необходимо изложить свою позицию, уместившись в 2 тысячи слов. В этом году крайний срок подачи заявок - 1 февраля, шорт-лист номинантов на премию мира должен быть подготовлен к концу марта. Победитель будет объявлен в октябре.

Движение BLM было создано в 2013 году в США, но стало широко известным в 2020 году, после сопровождавшихся иногда насилием и погромами массовых выступлений в США и многих других странах. Поводом для выступлений стала приписываемая полицейским смерть безработного афроамериканца Джорджа Флойда, произошедшая 25 мая. В манифестациях в поддержку BLM в США в конце мая - начале июня 2020 года приняли участие, по разным оценкам, от 15 до 26 миллионов человек.

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