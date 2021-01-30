Глава СПЧ назвал провокацией призывы к участию в незаконной акции 31 января

Призывы к участию в несогласованной акции 31 января глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев назвал провокацией.

Об этом он заявил ТАСС. По словам Фадеева, сообщения о планах участников акции пойти на Красную площадь к Кремлю доказывают "провокационные намерения". В столице не сняты ограничения, принятые в связи с пандемией и призыв их нарушить, явно провоцирует граждан на столкновения с полицией, отметил правозащитник.

Что касается места - Лубянки, то там, по словам Фадеева, негде проводить акции. "Там есть тротуары достаточно узкие, очевидно, если там скопится большое количество людей, они на тротуарах не поместятся, очевидно, что придется выходить на проезжую часть", - сказал он. "Совершенно ясно, что полиция будет принимать усилия, чтобы оттеснить митингующих с проезжей части, - отметил Фадеев. - Все это, конечно, выглядит как провокация".