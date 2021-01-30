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30 января 2021 г.

Постановление правительства Хабаровского края от 29 января 2021 года № 12-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции" следующие изменения:

1) в абзаце четвертом пункта 21 цифры "30" заменить цифрами "50";

2) в абзаце первом пункта 24 слова "с 23.00 до 05.00" заменить словами "с 00:00 до 05:00";

3) абзацы третий, четвертый пункта 25 признать утратившими силу;

4) пункт 28 дополнить абзацами следующего содержания:

"-деятельность детских игровых комнат и детских развлекательных центров, в том числе расположенных в торговых центрах;

- проведение международных, всероссийских, межрегиональных физкультурных и спортивных мероприятий с привлечением зрителей не более 50 процентов заполняемости трибун.".

2. Настоящее постановление вступает в силу 1 февраля 2021 г.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев



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