Халк не вернется в "Зенит", он подписал контракт с "Атлетико Минейро"

Бывший нападающий "Зенита" Халк подписал контракт с клубом "Атлетико Минейро". Договор рассчитан до 2022 года.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что 34-летний футболист хотел бы вернуться в клуб из Санкт-Петербурга.

Форвард прокомментировал свой переход на странице в Instagram.

"Это фантастический клуб, у него масса страстных и ярких болельщиков. Я обязательно отплачу им за любовь большим количеством голов и желанием выиграть. Я пришёл сюда, чтобы стать чемпионом. Хочу услышать крик трибун", - написал Халк.

До этого бразилец выступал за китайский клуб "Шанхай СИПГ". На его счету 50 голов и 37 голевых передач в ста матчах во всех турнирах.

Ранее он играл за "Зенит", в составе которого сумел отличиться 76 раз. В составе клуба из Санкт-Петербурга Халк выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Недавно болельщики РПЛ выбрали его лучшим легионером лиги за всю историю.