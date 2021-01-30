Указ губернатора Иркутской области от 30 января 2021 года № 28-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг"

Новости

Мосметро: По требованию полиции в воскресенье поезда не будут останавливаться на некоторых станциях 13:41
Куклина упустила медаль в гонке преследования на ЧЕ по биатлону 13:33
В Москве из-за крупного пожара подняли авиацию 13:22
Врач назвал последствия "погодных горок" 13:09
Зак Снайдер назвал дату премьеры "Лиги справедливости" 13:07
Макрон усомнился в дружбе с Британией и назвал Brexit ошибкой 13:04
В Москве взорвались газовые баллоны 12:58
В Москве открылись психологические онлайн-тренинги для школьников 12:55
Трампа могут выселить из его резиденции во Флориде 12:33
Названа средняя зарплата московских учителей в 2020 году 12:29
Роскомнадзор вызвал представителей соцсетей из-за неудаленных призывов к участию в акциях 12:26
В Болгарии для Сильвестра Сталлоне изготовили фальшивый паспорт 12:21
Чехия и Франция закрывают границы на фоне тревожной ситуации с COVID-19 12:02
На МЦД-2 откроют три новых вокзала 12:00
Движение BLM номинировали на Нобелевскую премию мира 11:54
Халк не вернется в "Зенит", он подписал контракт с "Атлетико Минейро" 11:47
В самые холодные дни года в столицу придут морозы 11:46
В КНР экс-главу госкомпании казнили за взятки 11:39
Nissan впервые показал Pathfinder на фото и видео 11:33
В московском метро Большое кольцо появится раньше срока 11:32
ГУВД: Уличные камеры наблюдения помогают в Москве выявить находящихся в розыске 11:29
"Спартак" должен оформить трансфер Промеса до 31 января 11:22
В США 11 спецназовцев отравились после употребления антифриза 11:20
Прилепин намерен идти на выборы в ГД по федеральному списку от нового объединения 11:01
Прилепин: К коалиции левых могут присоединиться и другие игроки 10:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
30 января 2021 г.

Указ губернатора Иркутской области от 30 января 2021 года № 28-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом протокола заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области от 28 января 2021 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 10 Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядка передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом, признать утратившим силу;

2) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленном указом:

в пункте 5:

абзац шестой признать утратившим силу;

абзацы восьмой - одиннадцатый признать утратившими силу;

в пункте 11:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"При осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 5 пункта 2 настоящего Перечня, допускается проведение спортивных и физкультурных соревнований в открытых и закрытых объектах спорта при условии заполнения зрителями не более 50 % от установленного количества зрителей.";

абзацы пятый, шестой признать утратившими силу;

3) в Рекомендациях по организации деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 для организаций, индивидуальных предпринимателей, утвержденных указом:

абзац первый пункта 5 признать утратившим силу;

пункты 51, 52, 13 признать утратившими силу.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией