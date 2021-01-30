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30.01.2021 16:01
Рубрика: Общество

Новый экипаж МКС выполнит до трех выходов в открытый космос

Текст: Наталия Ячменникова

Очередной выход в открытый космос по российской программе с борта МКС совершит следующий экипаж, который прилетит в апреле.

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В декабре из предварительной программы полета станции, составленной Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") и, стало известно, что следующий российский выход с обозначением ВКД-48 может быть отложен с марта на июнь 2021 года​​​, сообщает РИА Новости.

Первоначально его должны были выполнить Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков. "Следующему экипажу предстоит подготовить модуль СО1 (модуль "Пирс" - прим. "РГ") к отстыковке (от станции). Именно на его место будет стыковаться МЛМ (модуль "Наука" - прим. "РГ")", - сказал Кудь-Сверчков в видео, опубликованном в Twitter.

Судя по всему, теперь этот выход предстоит осуществить космонавтам Олегу Новицкому и Петру Дуброву, которые отправятся на станцию в апреле на корабле "Союз МС-18". Экипаж предстоящей экспедиции может выполнить до трех выходов в открытый космос, сообщил ранее Роскосмос. Целью внекорабельной деятельности космонавтов станет поэтапная интеграция модуля "Наука" в российский сегмент МКС. Все операции, которые космонавтам предстоит провести на орбите, они отрабатывают сейчас в гидролаборатории Центра подготовки космонавтов. Во время погружения космонавты проводят под водой в среднем около четырех часов.

Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков работали в открытом космосе в ноябре прошлого года. Они выполнили ряд работ по монтажу оборудования на внешней поверхности МКС. Для обоих космонавтов это был первый опыт деятельности за бортом космической станции.

Общество Космос РГ-Видео

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