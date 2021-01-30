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30.01.2021 19:33
Рубрика: В мире

Объединенные Арабские Эмираты предоставят гражданство избранным

Текст: Александр Саможнев

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили, что открывают путь к получению гражданства для избранных иностранцев, однако неясно, получат ли новые обладатели паспортов преимущества от системы государственного социального обеспечения, передает телеканал Al Jazeera.

Фото: Илья Тимин / РИА Новости
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"Инвесторы, таланты в своей области и профессионалы, включая ученых, врачей, инженеров, художников, писателей и их семьи будут иметь право на натурализацию в соответствии с новой поправкой к закону о гражданстве", - заявил правитель Дубая и премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

По его словам, кабинет министров ОАЭ, местные эмирские суды и исполнительные советы будут определять лиц, имеющих право на гражданство в соответствии с четкими критериями, установленными для каждой категории. Закон позволяет лицам, получившим паспорт, сохранять существующее гражданство.

Представители правительство ОАЭ отметили, что поправка "направлена на оценку талантов и компетенции 0и привлечение более светлых умов в эмиратское сообщество".

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Иностранцы в ОАЭ, как правило, имеют возобновляемые визы, действительные только в течение нескольких лет, привязанных к трудоустройству. В последнее время правительство сделало визовую политику более гибкой, предлагая длительное пребывание для определенных типов инвесторов, студентов и профессионалов.

В прошлом году правительство расширило свою "золотую" визовую систему. которая предоставляет право на 10-летнее проживание в государстве Персидского залива некоторым специалистам и обладателям специальных дипломов.

В ОАЭ также растет сообщество богатых экспатриантов, которых привлекает режим низкого налогообложения, а также крупные проекты и туристические достопримечательности.

Эмираты гарантируют 1,4 миллиона своих граждан высокий уровень жизни, благодаря зарезервированным рабочим местам и системе социального обеспечения. Для ее защиты натурализация допускается в крайних случаях.

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