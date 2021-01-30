Перспективы водородомобилей оказались под сомнением

Несмотря на то, что 2020 год стал самым успешным для автомобилей на альтернативных типах энергии в целом, спрос на электромобили на топливных элементах, использующих водород, обрушился.

Статистика от агентства California Fuel Cell Partnership показывает: лизинг водородомобилей в США сократился на 55%, с 2089 до всего 937 машин. Учитывая, что тенденция нарастающая - в 2019 году также было отмечено снижение спроса, на 19% - то перспектива водородных электромобилей на рынке без мер стимулирования крайне сомнительна.

Противоречивые оценки рыночному потенциалу водородомобилей дают и автопроизводители. Лидирующие в сегменте Toyota Motor и Hyundai Motor подтверждают верность курсу развития технологии электрохимического синтеза и заявляли, что продолжат предлагать легковые автомобили на топливных элементах. Немецкий Daimler AG в свою очередь в прошлом году официально сообщил о закрытии легковой программы водородомобилей и передаче всех наработок грузовому отделению.