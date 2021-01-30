Президент Мексики рассказал о ходе лечения от коронавируса

Впервые с момента заражения коронавирусом президент Мексики выступил с обращением к гражданам и рассказал о ходе лечения. Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что критическая стадия болезни им пройдена.

Президент отметил, что лично хотел развеять появившиеся сообщения о его плохом самочувствии. "Все это время не прекращалась работа над государственными делами, в первую очередь - над вопросами здравоохранения и борьбы с COVID-19", - со ссылкой Telegram политика пишет РИА Новости.

Напомним, о заражении коронавирусом президента Мексики стало известно 24 января. Ряд федеральных министров, включая глав МВД, МИД, минэкономики, минобороны, ВМФ и национальной гвардии, которые находились в тесном контакте с главой страны, прошли ПЦР-тесты, все они показали отрицательный результат.