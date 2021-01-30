Президент Мексики рассказал о ходе лечения от коронавируса

Новости

Власти Вануату задержали яхту с россиянами 07:21
МИД РФ: Санкции ЕС против России противоречат интересам Евросоюза 07:03
Установка "Коалиция-СВ" одновременно поразила цель шестью снарядами 06:31
Чехия ограничила въезд в страну для иностранцев 05:40
Вертолет разбился на востоке Кубы 05:33
В Калифорнии из-за пандемии отменили два музыкальных фестиваля 04:37
Байден призвал конгресс как можно скорее оказать помощь американцам 04:25
Российские военные раздали продуктовые наборы жителям сирийской Тербы 03:39
Вильфанд пообещал москвичам морозные выходные 03:37
Египет преодолел пик второй волны эпидемии коронавируса 02:55
Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии 02:30
Франция закроет границы для всех прибывающих из-за пределов ЕС 01:50
Житель Балашихи поджег жену во время семейной ссоры 01:30
Кудряшов извинился перед Подольски, ранее назвав его лентяем 01:07
Власти Самарской области окажут помощь семьям погибших в смертельном ДТП 00:48
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме 00:45
В МВД назвали причину ДТП с 12 погибшими в Самарской области 00:31
Число погибших в ДТП в Самарской области возросло до одиннадцати 29.01.2021
Канадцев лишили доступа к курортным странам 29.01.2021
В самарском минздраве рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП 29.01.2021
Спикер Палаты депутатов Италии получил спецмандат на формирование правительства 29.01.2021
Собянин назвал сроки работы резервных госпиталей для больных COVID-19 29.01.2021
Для части лекарств сохранен упрощенный режим маркировки 29.01.2021
ВОЗ обеспокоена запретом ЕС на экспорт вакцин от коронавируса 29.01.2021
Посольство РФ жестко отреагировало на заявление США о коррупции в Болгарии 29.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
30.01.2021 06:16
Рубрика: В мире

Президент Мексики рассказал о ходе лечения от коронавируса

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Фото: AP Photo / Marco Ugarte Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Фото: AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Фото: AP Photo / Marco Ugarte

Впервые с момента заражения коронавирусом президент Мексики выступил с обращением к гражданам и рассказал о ходе лечения. Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что критическая стадия болезни им пройдена.

Фото: REUTERS/Franck Crusiaux
Президент Португалии заразился коронавирусом

Президент отметил, что лично хотел развеять появившиеся сообщения о его плохом самочувствии. "Все это время не прекращалась работа над государственными делами, в первую очередь - над вопросами здравоохранения и борьбы с COVID-19", - со ссылкой Telegram политика пишет РИА Новости.

Напомним, о заражении коронавирусом президента Мексики стало известно 24 января. Ряд федеральных министров, включая глав МВД, МИД, минэкономики, минобороны, ВМФ и национальной гвардии, которые находились в тесном контакте с главой страны, прошли ПЦР-тесты, все они показали отрицательный результат.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

ГП: За провокации и насилие на незаконных акциях грозит статья "массовые беспорядки"
МИД РФ: Санкции ЕС против России противоречат интересам Евросоюза
В МВД назвали причину ДТП с 12 погибшими в Самарской области
Собянин: Больше половины москвичей переболели коронавирусом
Вильфанд пообещал москвичам морозные выходные
В мире наблюдается самая жаркая погода за последние 12 тысяч лет
В ВОЗ заявили о возможности пандемии из-за вируса Nipah