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30.01.2021 11:01
Рубрика: Власть

Прилепин намерен идти на выборы в ГД по федеральному списку от нового объединения

Текст: Ксения Воронцова

Лидер партии "За правду" Захар Прилепин рассказал, что пойдет на парламентские выборы по федеральному списку вместе с Сергеем Мироновым и Геннадием Семигиным от объединенной на базе "Справедливой России" партии.

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"Да, мы втроем с Сергеем Мироновым и Геннадием Семигиным в списке, а по остальным участникам списка еще идет обсуждение", - заявил он в интервью РИА Новости, отметив, что пока идут переговоры и по выдвижению одномандатников по округам.

Прилепин также рассказал, что все трое будут сопредседателями новой политической силы во главе с Сергеем Мироновым. "Это будет сопредседательство. И мы не можем не учесть, что "Справедливая Россия" - принимающая сторона, хотя создается по сути новая организация", - сказал он. Миронов, по мнению Прилепина, имеет все основания быть в центре этого союза, и все три стороны признали такую схему наиболее рациональной, разумной и действующей.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Партии "Справедливая Россия" Единый день голосования-2021

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