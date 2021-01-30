Прилепин намерен идти на выборы в ГД по федеральному списку от нового объединения

Лидер партии "За правду" Захар Прилепин рассказал, что пойдет на парламентские выборы по федеральному списку вместе с Сергеем Мироновым и Геннадием Семигиным от объединенной на базе "Справедливой России" партии.

"Да, мы втроем с Сергеем Мироновым и Геннадием Семигиным в списке, а по остальным участникам списка еще идет обсуждение", - заявил он в интервью РИА Новости, отметив, что пока идут переговоры и по выдвижению одномандатников по округам.

Прилепин также рассказал, что все трое будут сопредседателями новой политической силы во главе с Сергеем Мироновым. "Это будет сопредседательство. И мы не можем не учесть, что "Справедливая Россия" - принимающая сторона, хотя создается по сути новая организация", - сказал он. Миронов, по мнению Прилепина, имеет все основания быть в центре этого союза, и все три стороны признали такую схему наиболее рациональной, разумной и действующей.