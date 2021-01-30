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30.01.2021 14:24
Рубрика: Авто

Бочкарев: Развязка на пересечении Юго-Восточной хорды с Волгоградским проспектом готова на треть

Текст: Любовь Проценко
Фото: Кирилл Зыков/Агентство "Москва" Фото: Кирилл Зыков/Агентство "Москва"
Фото: Кирилл Зыков/Агентство "Москва"

Развязка на пересечении Юго-Восточной хорды с Волгоградским проспектом готова на треть. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во время традиционного субботнего объезда. По его словам, стройку планируется завершить в 2023 году, но делается все для того, чтобы сдать эту развязку раньше.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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В настоящее время возводятся опоры для эстакад-съездов с Волгоградского проспекта на основной ход Юго-Восточной хорды. Параллельно строится эстакада основного хода. Заммэра отметил, что для того, чтобы на время работ не перекрывать движение по действующим магистралям, строители применяют сложные инженерные решения.

Проект этого участка хорды разработали специалисты "Моспроекта-3", гендиректор которого Анна Меркулова рассказала: "Пролеты сооружения, которые находятся над Волгоградским проспектом, запроектированы из сталежелезобетонных элементов. Такая конструкция дает возможность осуществить монтаж пролетного строения кранами с использованием минимума временных опор. В местах, не осложненных стесненными условиями и рельефом, применены балочные пролеты, изготовленные на заводе и поставленные на стройплощадку уже в готовом виде. Таким образом, нам удалось минимизировать количество строительной техники в зоне интенсивного транспортного потока и существенно сократить сроки реализации проекта".

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