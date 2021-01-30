Названы сроки открытия развязки на ЮВХ в Москве

Крупную развязку на пересечении Волгоградского проспекта и Юго-Восточной хорды в Москве могут открыть раньше срока.
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Срок окончания работ на этом объекте - 2023 год, но есть предпосылки, чтобы сдать объект раньше", - отметил вице-мэр. Общий объем выполненных работ на всех участках хорды составляет 30 процентов.
Хордовая магистраль существенно разгрузит центр, соединив вылетные магистрали от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе.