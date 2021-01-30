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30.01.2021 11:34
Рубрика: Экономика

Названы сроки открытия развязки на ЮВХ в Москве

Текст: Сергей Бабкин

Крупную развязку на пересечении Волгоградского проспекта и Юго-Восточной хорды в Москве могут открыть раньше срока.

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Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Срок окончания работ на этом объекте - 2023 год, но есть предпосылки, чтобы сдать объект раньше", - отметил вице-мэр. Общий объем выполненных работ на всех участках хорды составляет 30 процентов.

Хордовая магистраль существенно разгрузит центр, соединив вылетные магистрали от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе.

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