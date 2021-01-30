В Москве пожарный вертолет прибыл на место взрывов в Тушино

На место крупного пожара на северо-западе Москвы прибыл пожарный вертолет Ка-32, сообщает пресс-служба МЧС.

В полную готовность приведены еще три пожарных вертолета. К этому моменту огонь перекинулся с топливозаправщика на расположенное рядом строение площадью 100 квадратных метров. Пострадавших нет.

Вместе с тем есть сведения, что на территории промзоны находится 40 баллонов с пропаном. К месту происшествия стянуто 49 спецмашин, задействовано 160 спасателей. Группу пожарных продолжают наращивать.