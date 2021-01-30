Зампрокурора Ленинского района ЕАО задержан по подозрению во взятке

Заместителя прокурора Ленинского района ЕАО задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Еврейской автономной области.

"По согласованию с прокурором Еврейской автономной области Заурбеком Джанхотовым органами регионального Управления ФСБ России проведены проверочные мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении заместителя прокурора Ленинского района Николая Колодко. Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере, совершенное с вымогательством взятки)", - указывается в сообщении.

Рассматривается возможность применения в отношении подозреваемого меры пресечения.